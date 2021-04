Foot - PSG

PSG : Pochettino déjà fixé pour Marquinhos avant le Bayern ?

Publié le 12 avril 2021 à 16h45 par A.C. mis à jour le 12 avril 2021 à 16h49

En position de force après sa victoire au match aller (3-2), le Paris Saint-Germain pourrait retrouver le Bayern Munich sans son capitaine.

Normalement, les matchs retours sont source d’inquiétudes pour le Paris Saint-Germain. Mais cette fois, les choses sont quelque peu différentes. Les Parisiens ont en effet arraché une belle victoire sur le terrain du Bayern Munich, même s’ils ont été dominés une bonne partie de la rencontre. Les Bavarois sont revanchards mais affaiblis, puisqu’ils ne pourront bien sûr pas compter sur Robert Lewandowski, mais peut-être également sur Leon Goretzka, qui s’est blessé lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face au PSG.

Marquinhos forfait contre le Bayern Munich

Mais côté Paris Saint-Germain, on ne semble pas mieux lotis. Mauricio Pochettino a en effet émis des doutes concernant la présence de Marquinhos pour la réception du Bayern Munich ce mardi. Mais d’après les informations de Saber Desfarges, la capitaine du PSG est d’ores et déjà forfait. Il ne devrait donc pas être dans le groupe parisien, tout comme Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi, alors que Marco Verratti, Abdou Diallo et Alessandro Florenzi devraient faire leur retour.