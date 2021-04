Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino en rajoute une couche sur un choix très fort avec Mbappé !

Publié le 11 avril 2021 à 11h15 par A.M.

Titulaire contre Strasbourg, Kylian Mbappé a joué quasiment l'intégralité de la rencontre. Un choix que justifie Mauricio Pochettino à quelques jours du match retour contre le Bayern Munich.

Placé entre les deux matches contre le Bayern Munich, le déplacement à Strasbourg ne s'annonçait pas facile à gérer pour le PSG qui avait laissé beaucoup de force en Bavière. Plusieurs titulaires étaient ainsi remplaçant au coup d'envoi à l'image d'Idrissa Gueye ou Angel Di Maria tandis que d'autres étaient préservés en vue du match retour contre le Bayern mardi soir. Ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé, titulaire contre Strasbourg et qui continue d'enchaîner les matches. En Alsace, l'international français a même disputé quasiment l'intégralité de la rencontre puisqu'il n'a cédé sa place qu'à la 87e minute. Un choix qui a interpellé, mais que Mauricio Pochettino justifie sans aucun problème par la nécessité de jouer de Kylian Mbappé pour rester dans le rythme et conserver son excellente dynamique.

«La meilleure préparation pour lui est de jouer»