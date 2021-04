Foot - PSG

PSG - Bayern Munich : Une victoire pour envoyer un message à l'Europe entière !

Publié le 12 avril 2021 à 17h05 par La rédaction mis à jour le 12 avril 2021 à 17h06

Vainqueurs à Munich mercredi dernier, les Parisiens accueillent le Bayern. Le PSG est en confiance et pourrait vaincre une nouvelle fois le champion d’Europe en titre et envoyer un message à toute l’Europe.

Avant le quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le PSG se porte très bien. Après une performance étincelante à l’Allianz Arena, mercredi dernier, les Parisiens ont remis le couvert dès samedi à Strasbourg en s’imposant 1-4. La meilleure façon de se préparer pour la deuxième manche. En ballotage favorable avec cette victoire 2-3 à l’aller, les hommes de Pochettino abordent cette rencontre avec confiance. Surtout que de son côté, le club allemand a été tenu en échec ce week-end. Une performance sans strass ni paillettes contre l’Union Berlin et un score de parité (1-1). Toujours orphelins de Robert Lewandowski, meilleur buteur en Europe, les Munichois peinent davantage dans la finition. Et cela s’est vu mercredi dernier… Avec plus de trente frappes, le champion d’Europe en titre n’a fait sauter le verrou parisien qu’à deux reprises. Après la défaite de son équipe, Thomas Müller n’a pas mis longtemps à comprendre ce qui avait manqué aux siens : « On peut toujours discuter des buts que nous avons encaissés, mais notre jeu c'est de marquer. Si on gagne 5-3 ou 6-3, ce n'est plus la même histoire ». L’absence prolongée de l’attaquant polonais et Serge Gnabry jouent en faveur du PSG. Même si l’objectif principal est la qualification, Paris pourrait bien surprendre tout le monde et battre une seconde fois le Bayern Munich mardi soir au Parc des Princes.

Plombée par les blessures, l’équipe d’Hansi Flick se déplace à Paris sans ses forces habituelles. Pour le retour, il devra composer une fois de plus sans Lewandowski et Gnabry déjà forfaits à l’aller. Mais en plus de ses deux attaquants, Boateng, Coman, Goretzka et Hernandez sont incertains. Les deux premiers sont sortis blessés contre l’Union Berlin et s’ajoutent à la liste interminable d’absents potentiels. Goretzka, lui, a repris la course dimanche et va être testé pour voir s’il est apte après sa blessure en première mi-temps mercredi. Enfin, Lucas Hernandez a ressenti des douleurs aux côtes après le duel contre Paris. Tant d’inconnues pour le coach munichois qui favorisent le PSG. A Paris, Verratti et Florenzi seront de retour, tout comme Paredes, suspendu à l’aller. Seul absent de marque : Marquinhos. Le capitaine du PSG s’est blessé sous la neige de Munich mercredi et ne devrait pas pouvoir tenir sa place. Malgré tout, la balance penche en faveur du club français. Le Bayern devra à tout prix marquer deux buts pour espérer réaliser un exploit. Et si Paris est solide et aussi efficace en contre qu’en Allemagne, les hommes de Pochettino peuvent espérer remporter cette seconde manche. Gagner demain soir permettrait au PSG d’envoyer un message à toute l’Europe. Finaliste l’an dernier, Paris s’afficherait comme le favori au titre final s’il battait une seconde fois l’ogre munichois.