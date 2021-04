Foot - Angleterre

Officiel : Après Manchester City, quatre clubs abandonnent la Super Ligue !

Publié le 21 avril 2021 à 0h08 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2021 à 0h09

Cette fois-ci, c'est fini. Après Manchester City, c'est au tour d'Arsenal, Tottenham, Liverpool et Manchester United d''annoncer leur retrait de la Super Ligue.

Deux jours après son lancement en grande pompe, la Super Ligue voit quatre nouveaux membres fondateurs abandonner le projet. Et après Manchester City, qui a officialisé son retrait dans la soirée, quatre clubs anglais ont suivi. Il s'agit de Manchester United, Tottenham, Arsenal et Liverpool. « Nous ne participerons pas à la Super League européenne », soulignent laconiquement les Red Devils par le biais d'un communiqué. De leur côté, les Reds et les Spurs confirment également avoir lancé les procédures pour se désengager de la Super Ligue. Enfin, les Gunners reconnaissent leur erreur. « Nous avons fait une erreur, et nous nous en excusons », précise Arsenal dans son communiqué. Cinq des douze clubs fondateurs de la Super Ligue ont donc déjà renoncé. Chelsea devrait suivre selon les médias anglais. L'Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, l'AC Milan et l'Inter sont dons les six derniers en course. Mais probablement pas pour longtemps....

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021