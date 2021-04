Foot - Etranger

Super Ligue : La FIFA prend une position ferme !

Publié le 20 avril 2021 à 10h50 par H.G. mis à jour le 20 avril 2021 à 10h53

Alors que l’UEFA est réunie en congrès extraordinaire ce mardi matin, le président de la FIFA Gianni Infantino a pris la parole pour dénoncer fermement la création de la Super Ligue européenne.