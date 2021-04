Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Officiel : Coup de tonnerre à Manchester United à cause de la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 22h33 par A.D. mis à jour le 20 avril 2021 à 22h37

C'était pressenti et c'est désormais officiel, Ed Woodward va quitter Manchester United à la fin de l'année 2021. Les Red Devils ont officialisé le départ de leur vice-président exécutif ce mardi soir via un communiqué.