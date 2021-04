Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Super Ligue, démission... Coup de tonnerre à Manchester United !

Publié le 20 avril 2021 à 21h05 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2021 à 21h07

Alors que le projet de la Super Ligue pourrait voler en éclat avec les départs annoncés de certains membres fondateurs, Ed Woodward, vice-président de Manchester United, aurait démissionné de son poste.