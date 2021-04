Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato : Discussions Montpellier - AS Monaco pour Junior Sambia ?

Publié le 20 avril 2021 à 20h15 par Alexis Bernard

Le 10 Sport fait le point sur le dossier du milieu de Montpellier, Junior Sambia, qui plaît du côté de l’AS Monaco.

Sur son compte Twitter , Mohamed Toubache-Ter a révélé que l’AS Monaco était très intéressée par Junior Sambia et pouvait mettre autour de 10 millions d’euros sur la table. Selon nos informations, il est tout à fait exact d’affirmer que l’AS Monaco suit de près l’évolution du jeune milieu de terrain de Montpellier, dont le club du Rocher apprécie beaucoup le profil et qui est pour l’instant en fin de contrat en juin 2022. Pour autant, la direction monégasque n’a entamé aucun mouvement concret à ce jour, ni ouvert de négociation à ce sujet.

« Aucun contact » selon son agent