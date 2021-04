Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : Ben Arfa est-il devenu un joueur banal ?

Publié le 20 avril 2021 à 18h50 par La rédaction

A Bordeaux cette saison, Ben Arfa continue de naviguer de club en club. Malgré quelques fulgurances, la situation des Girondins et son comportement jouent en sa défaveur. Devient-il un joueur banal pour autant ?

La question mérite d’être posée. Décrit comme l’un des plus gros talents, si ce n’est le plus gros, de la génération 1987, Hatem Ben Arfa restera un éternel gâchis. Quadruple champion de France avec l’OL, son club formateur, il s’envole pour l’autre olympique après la naissance de conflits avec son président. Le début des ennuis pour Ben Arfa. A Marseille, il rafle son 5ème titre mais se retrouve contraint de quitter le club après le sacre. Non désiré par Didier Deschamps à l'OM, il part pour Newcastle. Des bons débuts qui vont vite être interrompus par une double fracture du tibia péroné. Et il faut attendre la saison 2015-2016 pour le revoir briller. De retour en France sous le maillot de l’OGC Nice, Ben Arfa contribue largement à la 4ème place des Aiglons. Avec 17 buts et 6 passes décisives en championnat, il réalise la meilleure saison de sa carrière. Et la rechute. Son départ au PSG l’a une fois de plus coupé en plein élan. Jamais il n’aura sa chance et est même écarté du groupe. En 2018, Olivier Létang le rapatrie à Rennes. L’ancien international français participe à la saison historique des Bretons et remporte la Coupe de France face à… Paris. Une belle revanche pour le natif de Clamart. Transféré à Valladolid, il ne dispute que 5 matchs avant de revenir au bercail, une fois de plus. Cette fois-ci, Bordeaux accueille Ben Arfa qui continue son tour d’Europe des clubs.

« Gasset a été déçu de Ben Arfa »