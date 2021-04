Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Draxler tente un énorme coup pour son avenir !

Publié le 20 avril 2021 à 20h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et face à cette incertitude, l'entourage de l'international allemand l'aurait proposé... au Bayern Munich !

L'avenir de Julian Draxler est toujours dans le flou. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève le 30 juin prochain et pour le moment, aucune prolongation ne se dessine. Au micro de France Bleu , Leonardo évoquait d'ailleurs ce dossier : « On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons ». En attendant, l'entourage du joueur passe à l'action.

Draxler proposé au Bayern