Foot - Liverpool

Super Ligue : Liverpool fait son mea culpa…

Publié le 21 avril 2021 à 10h17 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2021 à 10h21

Alors que Liverpool fait partie des clubs ayant annoncé leur retrait de la création de la Super Ligue, le propriétaire des Reds a présenté ses excuses.