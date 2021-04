Foot - Liverpool

Liverpool : Le coup de gueule de Klopp sur la Super Ligue !

Publié le 19 avril 2021 à 20h25 par A.D. mis à jour le 19 avril 2021 à 20h27

De nombreux clubs, tels que la Juventus, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City, ont décidé de prendre part à la Super Ligue. De son côté, Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, n'a d'yeux que pour la Ligue des Champions.