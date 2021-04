Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de cette recrue estivale sur l'arrivée de Pochettino...

Publié le 27 avril 2021 à 7h45 par D.M.

Arrivé lors du dernier mercato estival au PSG, Danilo Pereira a vu Mauricio Pochettino prendre place sur le banc parisien cet été. Interrogé sur son nouveau coach, le joueur prêté par Porto a fait part de son immense plaisir d'évoluer aux côtés de l'Argentin.

A la recherche de renforts au milieu de terrain lors du dernier mercato estival, Leonardo est parvenu à enrôler Rafinha, mais aussi Danilo Pereira. Agé de 29 ans, le joueur portugais devait renforcer l’entrejeu, mais ses entraîneurs au PSG n’ont pas hésité à le placer en défense centrale. Thomas Tuchel, mais aussi Mauricio Pochettino n’ont pas hésité à le titulariser plus bas sur le terrain notamment lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Danilo Pereira est revenu sur ces changements de positions et a rendu hommage à Pochettino, arrivé au PSG en janvier dernier.

«Mauricio Pochettino m’a beaucoup aidé»