Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danilo Pereira botte en touche pour son avenir !

Publié le 27 février 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que son temps de jeu a considérablement diminué depuis la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, Danilo Pereira a refusé de sceller son avenir au Paris Saint-Germain.

« Je pense faire partie de Paris maintenant. Je sais que c’est une grande équipe, qui doit toujours jouer pour gagner tous les matchs. C’est génial d’être ici et d’avoir ce challenge à relever parce que j’aime jouer des matchs difficiles et de les gagner. Alors ça fait du bien d’être ici » . Début décembre, Danilo Pereira faisait clairement savoir qu’il était heureux au PSG et qu’il se sentait vraiment intégré au Paris Saint-Germain. Cependant, les choses ont pas mal changées entre temps. Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino le 2 janvier dernier, le milieu de terrain prêté par Porto jusqu’à la fin de la saison, n’a débuté que 3 matchs, dont une rencontre en Coupe de France face à Caen. Un réel changement par rapport à la première partie de saison. De quoi remettre en cause son avenir au PSG ? Le principal intéressé a laissé planer le doute.

« Je vais travailler tous les jours pour jouer beaucoup »