Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour Erling Braut Haaland !

Publié le 27 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Priorité du FC Barcelone, Erling Braut Haaland serait également dans les petits papiers du Real Madrid. Néanmoins, les deux géants espagnols, comme tous les autres clubs intéressés, pourraient échouer. Explications.

Le Borussia Dortmund semble bien être contraint de se frotter au gratin européen pour Erling Braut Haaland. Que ce soit le FC Barcelone, Manchester City, le PSG, Chelsea ou encore le Real Madrid, bien que Kylian Mbappé reste la priorité du club merengue, les cadors du football européen seraient en embuscade dans le dossier Haaland, prêts à frapper en cas d’ouverture pour l’international norvégien de 20 ans qui emplie les buts au BvB où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024 avec une clause libératoire fixée à 75M€ effective à compter de l’été 2022. Cependant, la suspension de la Super Ligue pourrait redistribuer les cartes et jouer en la faveur du Borussia Dortmund, déterminé à conserver Haaland comme sa direction l’a fait savoir à plusieurs reprises récemment.

Une indemnité de transfert de 150M€…