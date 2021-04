Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse bataille attend Puel pour le successeur de Modeste !

Publié le 27 avril 2021 à 7h15 par D.M.

Selon la presse japonaise, l’ASSE serait sur les traces de Yuma Suzuki, qui évolue à Saint-Trond en Belgique. Un attaquant suivi par Angers, mais aussi par le Hertha Berlin.

Arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat cet hiver, Anthony Modeste ne devrait plus porter le maillot de l’ASSE. Opéré d’une pubalgie, l’attaquant devrait rester éloigné des terrains jusqu’à la fin du championnat et retourner à Cologne la saison prochaine. Les dirigeants stéphanois sont donc à la recherche d’un nouveau buteur, qui viendrait palier le départ de Modeste. Et à en croire Yahoo Japon , les Verts auraient coché le nom de Yuma Suzuki.

Angers et le Hertha Berlin en concurrence avec l'ASSE