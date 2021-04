Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rideau n’est pas encore tombé sur le feuilleton Mbappé…

Publié le 27 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son engagement envers le PSG. Mais Leonardo compterait bien aller au bout de son idée dans ce dossier prioritaire.

« Tout est clair. Ce n’est pas clair au niveau de sa décision, on connaît la situation de Kylian, il sait ce que l’on pense. Il a un an de contrat et deux mois. Il ne va pas finir son contrat aujourd’hui. Après, tout le monde parle. Sa décision ? Elle va arriver, c’est sûr. Quand ? Je ne pense pas que ce soit important aujourd’hui » . Au micro de Canal+, Leonardo confirmait la volonté de fer du PSG de se mettre d’accord avec Kylian Mbappé et son entourage pour prolonger le contrat de l’attaquant, le sien courant actuellement jusqu’en juin 2022. Néanmoins, à ce jour, les deux parties ne semblent pas se rapprocher d’un terrain d’entente concret.

Leonardo ne lâche rien pour Mbappé