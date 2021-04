Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta n’a plus de plan B pour Ronald Koeman…

Publié le 27 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Prenant en considération l’option Julian Nagelsmann dans le cadre d’un éventuel changement à la tête de l’effectif blaugrana, le FC Barcelone ne devrait plus être en mesure de remplacer Ronald Koeman par le coach allemand du RB Leipzig. Explications.

Le FC Barcelone fait confiance à Ronald Koeman. C’est du moins ce que l’entraîneur néerlandais, qui est sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2022, n’a cessé de dire lors de ses récents passages en conférence de presse. Néanmoins, la presse ibérique n’est pas aussi catégorique concernant l’avenir de Koeman et la Cadena SER a confié ces dernières heures que la position de coach du FC Barcelone sera occupée par Ronald Koeman ou Julian Nagelsmann la saison prochaine. En ce qui concerne le technicien du RB Leipzig, le FC Barcelone ne pourrait plus compter sur lui.

