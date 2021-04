Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta voit une priorité s'échapper pour la succession de Koeman !

Publié le 26 avril 2021 à 14h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Ronald Koeman est incertain, Joan Laporta aurait fait de Julian Nagelsmann une priorité. Mais comme révélé par le10sport.com, le technicien allemand va s'engager avec le Bayern Munich.

Malgré une fin de saison en boulet de canon avec une victoire en finale de la Coupe du Roi et une position idéale dans la course au tire en Liga, l'avenir de Ronald Koeman semble encore incertain. Selon la presse espagnole, Julian Nagelsmann fait partie des pistes étudiées par Joan Laporta pour succéder au Néerlandais. Toutefois, le technicien allemand semble bien loin de la Catalogne et se rapproche plus que jamais du Bayern Munich.

Nagelsmann d'accord avec le Bayern