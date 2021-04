Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Le Bayern Munich annonce l’arrivée de Julian Nagelsmann !

Publié le 27 avril 2021 à 10h57 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2021 à 10h58

Alors que nous vous révélions que Julian Nagelsmann était la piste privilégiée par le Bayern Munich afin de prendre la succession d’Hansi Flick, le club bavarois a officialisé la venue de l’actuel technicien du RB Leipzig ce mercredi.

Le Bayern Munich a déjà son nouvel entraîneur pour la saison 2021/2022 ! Tandis qu’Hansi Flick est pressenti pour prendre la succession de Joachim Low à la tête de la sélection d’Allemagne, le10sport.com vous avait annoncé que la piste privilégiée par les Bavarois afin de lui succéder était Julian Naggelsmann. Et ce mardi, l’écurie actuellement en tête de la Bundesliga a officialisé la venue de l’actuel technicien du RB Leipzig. L’entraîneur de 33 ans a ainsi paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2026 et entrera en fonction au terme de l’exercice en cours. Par ailleurs, selon la presse allemande, le Bayern Munich aurait déboursé 25 M€ pour racheter les dernières années du contrat de Julian Nagelsmann au RB Leipzig, faisant ainsi de lui l’entraîneur le plus cher de l’histoire.