Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo intéressé par Vinicius Junior ? La réponse !

Publié le 27 avril 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le nom de Vinicius Junior est fréquemment associé à celui du Paris Saint-Germain, le club de la capitale serait bel et bien intéressé par le profil de l’international brésilien.

Tandis que l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit actuellement en pointillé en raison de sa situation contractuelle, le PSG pourrait n’avoir d’autre choix que de vendre son international français cet été pour ne pas prendre le risque qu’il s’en aille gratuitement un an plus tard. Cela aurait le mérite de ravir le Real Madrid, annoncé de longue date sur les traces du joueur de 22 ans. Et si les Merengue venaient enfin à mettre la main sur l’ancien monégasque au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, toute la question sera alors de savoir qui sera son remplaçant au PSG.

Leonardo veut enrôler Vinicius Junior !