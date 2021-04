Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera lâche une énorme confidence sur Neymar et Mbappé !

Publié le 27 avril 2021 à 9h15 par T.M.

Les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Neymar et celui de Kylian Mbappé. Coéquipier du Brésilien et du Français au PSG, Ander Herrera a pris position sur ces dossiers.

Comme le10sport.com avait pu vous le confirmer, le PSG et Neymar se sont mis d’accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2026 avec une année en option. Le Brésilien est donc parti pour continuer avec le club de la capitale, en revanche, pour ce qui de Kylian Mbappé, cela est plus complexe. Malgré tous les efforts de Leonardo, le Français hésite toujours à parapher ce nouveau bail, voulant notamment le contrôle sur la suite de sa carrière.

« Je pense sincèrement (…) qu’ils veulent rester »