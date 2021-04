Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur d'Ousmane Dembélé déjà ciblé par Koeman ?

Publié le 27 avril 2021 à 10h30 par La rédaction

En fin de contrat avec l’OL cet été, Memphis Depay pourrait rejoindre le FC Barcelone. Ronald Koeman espère toujours attirer l’attaquant hollandais en catalogne, notamment dans l'optique d'un éventuel départ d'Ousmane Dembélé…

Auteur d’une saison encore convaincante dans le Rhône, Memphis Depay aurait pu quitter l’OL ces derniers mois. En fin de contrat à Lyon, il aurait pu rapporter quelques millions d’euros au club de Jean-Michel Aulas. Mais l’attaquant hollandais a décidé de rester pour finir ce qu’il avait commencé et honorer son contrat jusqu’au dernier jour. À l’issue du championnat de Ligue 1, Memphis devra faire un choix important pour la suite de sa carrière.

Koeman prêt à tout pour Memphis ?