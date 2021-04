Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une future arrivée de Pep Guardiola au PSG ? La réponse !

Publié le 27 avril 2021 à 10h15 par T.M.

Jusqu’à présent, le rêve des Qataris d’installer Pep Guardiola sur le banc du PSG ne s’est jamais réalisé. Et à l’avenir, cela pourrait être très compliqué de l’envisager…

En janvier dernier, Mauricio Pochettino s’est engagé avec le PSG. L’Argentin a alors paraphé un contrat jusqu’en 2022 avec une année supplémentaire en option. Le natif de Murphy est donc parti pour faire un petit bout de chemin avec le club de la capitale bien qu’il ne devrait pas y rester toute sa carrière. En effet, Pochettino aurait de grands rêves pour la suite à savoir entraîner le Real Madrid et l’Argentine. A ce moment, le PSG devra alors se remettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et si c’était alors l’occasion de faire enfin venir Pep Guardiola, actuellement sur le banc de Manchester City, lui qui a toujours plus au Qataris ?

Trop d’obstacles pour le PSG ?