Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Depay proche du dénouement ?

Publié le 26 avril 2021 à 21h00 par La rédaction

Memphis Depay souhaiterait rejoindre le FC Barcelone lors de l'intersaison. Mais l'absence de consensus au sein du club catalan pourrait remettre en cause ce transfert.

Memphis Depay a l’embarras du choix. Sous contrat jusqu’en juin avec l’OL, l’attaquant néerlandais a de grandes chances de quitter Lyon à la fin de la saison pour rejoindre une nouvelle équipe européenne. Plusieurs clubs auraient l’intention de passer à l’action pour tenter de se l’offrir à l’instar du PSG, de la Juventus, mais aussi du FC Barcelone. A la recherche d’un buteur, le club catalan est annoncé sur les traces de Depay depuis plusieurs mois, mais ce dossier ne ferait pas l’unanimité en interne.

Une décision avant la fin du mois de mai pour Depay ?