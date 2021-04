Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se frotte déjà les mains pour Thauvin !

Publié le 26 avril 2021 à 19h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin pourrait quitter le club en juin prochain. Pourtant, il ne semble pas vraiment crouler sous les offres...

A Marseille, on veut garder Florian Thauvin. Alors que la fin de son contrat approche à grand pas, à l’Olympique de Marseille on commence à prendre position pour l’avenir de l’ailier de 25 ans. C’est le cas de Jorge Sampaoli, pourtant tout récemment arrivé. « Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir » a déclaré début avril le coach de l’OM, avant d’envoyer un nouveau signal fort à Thauvin tout récemment. « On espère qu'il va continuer dans le projet, mais la décision viendra de lui et son agent. D'un point de vue sportif on espère qu'il va continuer avec nous ». Du côté des dirigeants, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Pablo Longoria travaille déjà depuis plusieurs mois à une prolongation de Thauvin. Une information confirmée par L’Équipe , qui souligne d’ailleurs l’importance de Longoria dans ce dossier. Son prédécesseur semblait en effet beaucoup moins déterminé pour Thauvin...

Aucune offre n’est arrivée sur le bureau de Thauvin

Le signal plus fort, pourrait toutefois arriver de l’étranger. Actuellement, Florian Thauvin semble avoir trois pistes claires pour la saison prochaine. La première mènerait au Milan AC, comme nous vous l’annoncions dès cet automne sur le10sport.com. Les deux autres concerneraient l’Espagne, avec le FC Séville et le FC Valence. Or, La Provence a annoncé que la piste italienne se serait grandement refroidie ces dernières semaines. Parallèlement, celle espagnole ne semble pas se réchauffer pour autant ! Plusieurs sources en Italie, dont IlMilanista tout récemment, assurent que Thauvin n’aurait pour le moment reçu aucune offre, ni du Milan AC, ni de Séville ou de Valence.

« Il va rester à l’OM, il n’a rien »