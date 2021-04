Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une priorité de Leonardo dictée… par Neymar ?

Publié le 27 avril 2021 à 14h45 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’il est annoncé que Leonardo souhaiterait faire venir Vinicius Jr au PSG. Et avec le joueur du Real Madrid, le directeur sportif parisien aurait une idée derrière la tête.

Tandis que le Real Madrid fait les yeux doux à Kylian Mbappé, le PSG scruterait de son côté au sein de l’effectif de Zinedine Zidane. Et un nom en particulier retiendrait l’attention de Leonardo : Vinicius Jr. « Leonardo veut Vinicius Jr », a lâché Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito . Le journaliste espagnol a alors confirmé ce qui se dit depuis maintenant plusieurs mois sur le fait que le directeur sportif du PSG est sous le charme de son compatriote brésilien. A Paris, on attendrait donc Vinicius Jr et cet intérêt pourrait avoir un lien direct avec l’avenir de Neymar.

Le bon projet pour Neymar !