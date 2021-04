Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole fait durer le suspense pour Neymar et Mbappé !

Publié le 27 avril 2021 à 11h15 par Th.B.

Tous deux sous contrats au PSG jusqu’en juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé ne seraient pas au même stade de leurs négociations avec les dirigeants parisiens concernant leurs prolongations. Neymar a trouvé un accord, mais n’a pas encore signé lorsque Mbappé fait traîner les choses. Le FC Barcelone et le Real Madrid seraient toujours des options pour les deux compères d’attaque. Explications.

« Tout le monde sait déjà notre intention, c’est pour ça qu’on n’est pas pressés de capitaliser ce dont on a déjà commencé à parler. Il n’y a personne derrière nous, on est vraiment tranquilles, et le rapport est très bon et très franc » . Voici le message que Leonardo faisait passer le 24 avril au micro de Canal+ . Le10sport.com vous a cependant assuré ces derniers temps qu’un accord avait été trouvé entre le PSG et le clan Neymar pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 à 2026 avec une année supplémentaire en option. En ce qui concerne Kylian Mbappé, qui se trouve dans la même situation contractuelle que Neymar, le dossier n’est pas proche de se boucler et le directeur sportif du PSG assurait à Canal+ que « ce n’est pas clair au niveau de sa décision ».

Le PSG pas si bien placés dans les dossiers Neymar et Mbappé…