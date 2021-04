Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’intérêt du Qatar pour Pep Guardiola !

Publié le 27 avril 2021 à 11h10 par T.M.

Ce mercredi, Pep Guardiola prendra place sur un banc du Parc des Princes, mais pas celui du PSG. Au grand dam des Qataris qui ont toujours voulu installer l’actuel entraîneur de Manchester City à la tête du club de la capitale.

Depuis 2011 et la prise de pouvoirs de QSI, plusieurs entraîneurs de renom se sont succédés sur le banc du PSG, à l’instar de Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et désormais Mauricio Pochettino. Toutefois, tous n’ont pas été le premier choix des têtes pensantes parisiennes. En effet, du côté du Qatar, on a souvent vu les choses en grand pour venir diriger le PSG, pensant notamment à Arsène Wenger, José Mourinho ou même Pep Guardiola. D’ailleurs, en avril 2018, le10sport.com vous révélait une prise de contact entre les Parisiens et le désormais entraîneur de Manchester City. Cela ne s’est finalement jamais fait, mais les intentions étaient réelles.

Le rêve des Qataris !