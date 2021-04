Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino alimente le feuilleton Mbappé !

Publié le 27 avril 2021 à 10h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Liverpool et surtout dans ceux du Real Madrid, Kylian Mbappé se renseignerait auprès de Mauricio Pochettino qui a entraîné dans les deux championnats sur la culture football de la Premier League et de la Liga d’après les propos de l’entraîneur du PSG.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé pourrait s’écrire en Espagne au Real Madrid ou encore en Angleterre à Liverpool si un transfert avait lieu cet été, l’attaquant du PSG ne semble pas pressé de prendre une décision pour la suite de sa jeune et déjà riche carrière. En effet, son contrat ne court que jusqu’en juin 2022 au PSG, mais Mbappé ne se rapprocherait toujours pas d’un accord et son avenir reste flou comme Leonardo l’a laissé entendre au micro de Canal+ samedi. « Ce n’est pas clair au niveau de sa décision, on connaît la situation de Kylian, il sait ce que l’on pense. Il a un an de contrat et deux mois. Il ne va pas finir son contrat aujourd’hui. Après, tout le monde parle. Sa décision ? Elle va arriver, c’est sûr. Quand ? Je ne pense pas que ce soit important aujourd’hui » . Le Real Madrid resterait en embuscade selon Le Parisien , prêt à saisir la moindre opportunité pour l’attaquant du PSG cet été. Entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a d’ailleurs alimenté les spéculations sur son avenir en expliquant que le principal intéressé se penchait sur les cultures et sur les philosophies anglaises et espagnoles.

« Il pose des questions sur l’Angleterre et sur l’Espagne »