Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 27 avril 2021 à 13h15 par H.G. mis à jour le 27 avril 2021 à 13h18

Alors que nous vous avons révélé que Neymar et le PSG ont trouvé un accord pour une prolongation jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option, l’international brésilien a, pour l’heure, confié toute sa joie d’être à Paris

Le dossier Neymar est bouclé. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, le PSG et l’international brésilien ont trouvé un accord pour une prolongation de son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022. Le joueur de 29 ans sera alors lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026, avec une option pour une saison supplémentaire. Tout est calé entre les parties, et la seule incertitude est maintenant de savoir à quel moment l’annonce tant attendue par les observateurs du PSG interviendra afin de définitivement sceller le dossier Neymar.

« Je suis très heureux, c’est peut-être la saison pendant laquelle je suis le plus heureux »