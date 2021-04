Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG se lance dans une opération colossale pour Varane !

Publié le 27 avril 2021 à 12h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Raphaël Varane, sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, le PSG devrait se mesurer à Chelsea et Manchester United pour le champion du monde tricolore. De son côté, le défenseur central du Real Madrid aurait pris la décision de plier bagage à l’intersaison.

Depuis 2011 et son départ du RC Lens, Raphaël Varane évolue au Real Madrid et a empilé les trophées à la Casa Blanca , que ce soit en Ligue des champions ou en Espagne. Néanmoins, alors que son contrat ne court que jusqu’en juin 2022 au sein du club merengue, le champion du monde tricolore ne devrait pas rallonger sa déjà longue et riche expérience dans la capitale espagnole. C’est en effet ce qu’ As a révélé lundi. Selon le quotidien ibérique, Varane aurait assuré à ses proches qu’il avait l’intention de quitter le Real Madrid à la fin de la saison et ainsi de se lancer un nouvel objectif ailleurs. Mais pour l’heure, Raphaël Varane compterait bien mettre le choix de son futur club de côté afin d’uniquement se concentrer sur la dernière ligne droite du Real Madrid cette saison, en lice pour un sacre européen en Ligue des champions ainsi que dans la course à la Liga. C’est en effet le message que le principal intéressé a tenu à faire passer en conférence de presse lundi. « Mon avenir est clair : je suis concentré sur la fin de la saison. Nous sommes dans un moment très intense, nous devons être concentrés sur les matchs qui nous attendent. C'est normal que je me concentre sur la fin de la saison. Le message aux fans est que je suis engagé à 100% dans l'équipe. Nous avons des défis à relever qui nous motivent beaucoup. Je suis concentré sur le fait de tout donner sur le terrain ».

Le PSG dans le coup pour Varane, mais Chelsea et United aussi !