Mercato - Real Madrid : Varane a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 26 avril 2021 à 22h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Raphael Varane envisagerait sérieusement de quitter son équipe et l'aurait fait savoir à son entourage. Courtisé par de nombreux clubs, le joueur voudrait, néanmoins, attendre la fin de la saison avant de prendre une décision définitive quant à son avenir.

« Mon avenir est clair : je suis concentré sur la fin de la saison. Nous sommes dans un moment très intense, nous devons être concentrés sur les matchs qui nous attendent. C'est normal que je me concentre sur la fin de la saison. Le message aux fans est que je suis engagé à 100% dans l'équipe. Nous avons des défis à relever qui nous motivent beaucoup. Je suis concentré sur le fait de tout donner sur le terrain » a confié Raphaël Varane ce lundi. Mais à en croire les informations d’ AS , l’international français aurait annoncé qu'il voulait changer d’air lors du prochain mercato estival. Malgré tout, il n'aurait pas encore scellé définitivement son avenir et attendrait la fin de cette campagne 2020-2021 pour faire un choix final.

Varane voudrait se concentrer sur le terrain