Mercato - Barcelone : Une offre pour Antoine Griezmann ? La réponse

Publié le 26 avril 2021 à 21h30 par D.M.

Recruté contre un chèque de 120M€ par le FC Barcelone, Antoine Griezmann est annoncé sur le départ par certains médias espagnols. Mais le club catalan n’aurait reçu aucune offre pour l’instant.

Buteur face à Getafe jeudi dernier, Antoine Griezmann a de nouveau trouvé le chemin des filets face à Villarreal. Auteur d’un doublé ce dimanche, l’international français a réalisé une belle partie et a affiché sa fierté d’appartenir au FC Barcelone après la rencontre : « J'essaie d'être là entre les défenseurs centraux, de demander de l'espace, de donner de l'espace à mes coéquipiers. Ce n'est pas ma position naturelle, mais c'est une fierté d'être à Barcelone et de jouer avec ces coéquipiers. Parfois je marque, parfois j'assiste et sinon, je travaille pour l'équipe ».

Le Barça n'a reçu aucun offre pour Griezmann