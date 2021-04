Foot - Barcelone - Mercato

Mercato - Barcelone : Griezmann s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 25 avril 2021 à 21h30 par La rédaction

Alors que la première année d'Antoine Griezmann au FC Barcelone était plutôt compliquée, la seconde, sans être exceptionnelle, est meilleure. Après un doublé face à Villarreal, il est revenu sur son acclimatation en Catalogne et a fait part de son immense bonheur d'avoir signé au Barça.

Le transfert d’Antoine Griezmann, de l’Atletico Madrid au FC Barcelone, à l’été 2019, avait fait beaucoup de bruit. Le principal intéressé a eu du mal à répondre aux attentes placées en lui lors de sa première année en Catalogne. Mais le temps passe et le champion du monde fait petit à petit son trou dans l’effectif blaugrana . Face à Villarreal, c’est lui, d’un doublé, qui a offert la victoire à son équipe.

«C'est une fierté d'être à Barcelone»