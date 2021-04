Foot - Barcelone

Barcelone : Gerard Piqué fracasse la Super Ligue, mais...

Publié le 21 avril 2021 à 17h10 par A.M.

Alors que le FC Barcelone ne s'est pas encore officiellement retiré de la Super Ligue, Gerard Piqué n'hésite pas à critiquer ce projet tout en défendant Joan Laporta.

Ils étaient 12 dimanche soir. Ce mercredi, ils ne sont plus que deux. En effet, parmi les clubs fondateurs du projet de la Super Ligue, dix se sont officiellement retirés face au tollé suscité dans le monde du football. Pour le moment, seuls le Real Madrid et le FC Barcelone n'ont toujours pas annoncé leur retrait de la Super Ligue, compétition qui a toutefois été annulée suite au désistement des autres clubs. Et alors que son club est encore officiellement en lice, Gerard Piqué a donné son avis sur ce projet tout en trouvant des circonstances atténuantes à Joan Laporta.

«Ce n'est pas positif sur le long terme pour le monde du foot»