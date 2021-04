Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola relancerait le dossier Mbappé !

Publié le 27 avril 2021 à 12h15 par Th.B.

Déjà dans les petits papiers du Real Madrid, Kylian Mbappé qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, figurerait également sur les tablettes de Manchester City en marge du prochain mercato.

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé a déjà remporté un bon nombre de titres avec l’AS Monaco, mais surtout depuis qu’il évolue au PSG où il empile les récompenses collectives et individuelles. Champion du monde en 2018 et vice-champion d’Europe la saison passée avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a une nouvelle chance de mettre les mains sur le Graal européen, le club parisien étant engagé en demi-finale de la Ligue des champions et verra Manchester City se mettre en travers de son chemin pour peut-être rêver plus grand et soulever la coupe aux grandes oreilles dans les prochaines semaines si tout allait dans le sens du PSG. En fonction des résultats en cette fin de saison du Paris Saint-Germain, Mbappé pourrait prendre la décision de ne pas prolonger son contrat jusqu’en juin 2022 et ainsi d’aller voir ailleurs. Et hormis le Real Madrid, un autre cador européen serait prêt à lancer les grandes manoeuvres pour Kylian Mbappé.

Manchester City s’inviterait à la fête pour Mbappé !