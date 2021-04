Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino aurait rendu un énorme service à Zinedine Zidane...

Publié le 27 avril 2021 à 12h00 par T.M.

Alors que Zinedine Zidane est aujourd’hui encore sur le banc du Real Madrid, il le devrait en grande partie à Mauricio Pochettino. Explications.

Du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane doit travailler avec une énorme pression sur les épaules. Et depuis le début de la saison, cela aurait pu lui coûter sa place à de nombreuses reprises. Néanmoins, le Français est toujours en poste, mais cela s’est joué à peu. En janvier dernier, l’humiliation en Coupe du Roi face à Alcoyano aurait pu être le match de trop pour Zidane. Suite à ce revers, cela aurait chauffé au sein de la direction du Real Madrid au point que le licenciement soit évoqué en interne. Mais cela n’est finalement pas intervenu et pour cause…

Pas de solution pour le Real Madrid !