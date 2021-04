Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros désaccord à régler en interne ?

Publié le 27 avril 2021 à 17h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Sergi Roberto souhaite prolonger avec le FC Barcelone. Problème, les deux parties ne sont pas d'accord sur la durée du contrat.

Joueur du FC Barcelone depuis 2006, Sergi Roberto vit une saison compliquée avec les Blaugrana . Barré par la concurrence de Sergino Dest et même d'Oscar Mingueza, l'expérimenté latéral droit du Barça doit se contenter de quelques entrées en jeu simplement. Insuffisant lorsqu'on aspire à jouer tous les matchs mais l'international espagnol de 29 ans, qui arrivera en fin de contrat d'ici un an, se verrait bien rester à Barcelone et prolonger son contrat.

Sergi Roberto trop gourmand pour le Barça