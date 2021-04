Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message très fort de Guardiola sur Mbappé !

Publié le 27 avril 2021 à 17h45 par A.M.

Présent en conférence en marge du choc contre le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, Pep Guardiola n'a pas tari d'éloges pour Kylian Mbappé et estime que Paris est chanceux de l'avoir.

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet qui ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas son bail, une vente cet été sera inévitable afin de ne pas prendre le risque d'un départ libre dans un an. Plusieurs club sont déjà à l'affût à l'image du Real Madrid bien sûr, mais également Manchester City. Et cela tombe bien, les Citizens seront face à Kylian Mbappé mercredi à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG. L'occasion pour Pep Guardiola de se prononcer sur le Champion du monde.

«Le PSG est très heureux d'avoir Mbappé»