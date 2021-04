Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour cette priorité de Leonardo au Real Madrid ?

Publié le 27 avril 2021 à 16h15 par T.M.

A fond sur Vinicius Jr, Leonardo aimerait bien l’accueillir au PSG. Toutefois, le Real Madrid pourrait ne pas être d’accord avec cela.

Cet été, cela s’annonce agité entre le PSG et le Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé sera le principal sujet de discussion, d’autres joueurs pourraient bien entrer dans la balance. En effet, si les Merengue rêvent du Français, ils n’auraient pas forcément les moyens pour payer l’indemnité de transfert attendue par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, un protégé de Zinedine Zidane pourrait être inclus dans la balance et pour le directeur sportif du PSG, il n’y aurait qu’une solution envisageable : que Vinicius Jr fasse le chemin inverse. A Paris, Leonardo est à fond sur son compatriote brésilien. Toutefois, ce qui pouvait semblait envisageable il y a quelques mois ne le serait plus forcément aujourd’hui…

Un transfert difficile ?