Mercato - OM : Le clan Sarri passe à l'action pour Arkadiusz Milik !

Publié le 28 avril 2021 à 9h30 par T.M.

Cet été, Arkadiusz Milik pourrait donc quitter l’OM et cela intéresserait de nombreuses équipes. Et voilà que l’AS Rome pourrait se mêler à ce dossier.

Arkadiusz Milik ne pourrait faire qu’un bref passage du côté de l’OM. Arrivé en janvier, le Polonais pourrait déjà repartir, en cause, une clause libératoire à 12M€ dans son contrat. Forcément, une telle opportunité intéresserait plusieurs équipes à travers l’Europe. Alors que le PSG a dernièrement été annoncé comme une option pour Milik, c’est surtout la Juventus qui serait à l’affût pour récupérer l’ancien buteur de Naples. Mais en Italie, le joueur de 26 ans a gardé une belle cote ce qui pourrait alors lui ouvrir d’autres portes pour son avenir.

Des retrouvailles avec Sarri ?