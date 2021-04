Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle menace colossale se présente pour Milik !

Publié le 27 avril 2021 à 23h10 par La rédaction

Prêté par Naples en janvier dernier, Arkadiusz Milik fait actuellement les beaux jours de l’OM. Des performances qui ne passent pas inaperçues, puisque c’est l’Atlético de Madrid qui serait intéressé par l’attaquant polonais.

Débarqué à l’OM en janvier sous forme de prêt, Arkadiusz Milik, qui appartient toujours au Napoli, brille sous les couleurs olympiennes. Annoncé un peu partout et notamment au PSG, Arkadiusz Milik est lui en fin de contrat en juin 2022. Si son aventure marseillaise se passe plutôt bien, l’OM ne sera pas le seul candidat pour récupérer le polonais. En effet, alors que le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis n’est pas forcément très chaud pour vendre son joueur, le Polonais lui, intéresse de gros noms européens.

L’Atlético de Madrid n’oublie pas Milik