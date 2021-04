Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik pourrait jouer un terrible coup au PSG !

Publié le 27 avril 2021 à 22h10 par A.D.

Le PSG et l'AS Rome seraient à la lutte pour le recrutement d'Arkadiusz Milik. Pour prendre les devants sur le club parisien, les Giallorossi pourraient avoir un atout de taille. Selon la presse italienne, Maurizio Sarri se rapprocherait dangereusement de la Roma, et le buteur polonais serait enchanté de rejouer sous ses ordres.

En difficulté au Napoli, Arkadiusz Milik s'est engagé en faveur de l'OM au mois de janvier. Prêté avec obligation d'achat, sous conditions, le buteur polonais ne sait pas encore s'il appartiendra au club phocéen ou à Naples à l'issue de la saison. Mais dans tous les cas, Arkadiusz Milik pourrait rejoindre un nouveau club dans la foulée. En effet, l'attaquant de 27 ans serait très courtisé et séduirait notamment le PSG et l'AS Rome. Et en ce qui concerne les Giallorossi , ils pourraient avoir un sérieux argument à faire valoir pour boucler l'affaire Milik.

Milik prêt à rejoindre Sarri à l'AS Roma ?