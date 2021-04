Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu de Guardiola sur le transfert légendaire de Neymar !

Publié le 27 avril 2021 à 21h45 par La rédaction

À la veille du match aller de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City, Pep Guardiola s’est exprimé en conférence de presse sur Neymar et son départ du FC Barcelone.

Alors que ce mercredi, Pep Guardiola et son équipe de Manchester City affronteront le PSG, l’entraîneur espagnol a profité de cette rencontre pour évoquer le départ de Neymar du FC Barcelone et du trio qu’il formait avec Lionel Messi et Luis Suarez. Et si le futur de Neymar au PSG n'est pas encore totalement clair, Pep Guardiola est lui sûr de ce qui serait arrivé si le Brésilien était resté au Barca. Lors de sa conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola estime que le trio de la MSN aurait gagné un bon nombre de trophées si Neymar était resté.

«Ces trois-là étaient imparables, les trois meilleurs que j'ai vus de ma vie»