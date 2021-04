Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur la folle rumeur Milik !

Publié le 26 avril 2021 à 21h45 par A.C.

En Italie, on assure que le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers Arkadiusz Milik, arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier dernier.

Le visage du Paris Saint-Germain pourrait changer lors du prochain mercato estival. Cela concerne notamment l’attaque, où Moise Kean et Mauro Icardi pourraient plier bagages. Le premier n’est en effet que prêté par Everton et si Leonardo souhaite le garder, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, il faudra trouver un accord. Pour Icardi, les choses sont différentes. La presse italienne annonce en effet que l’ancien de l’Inter pourrait revenir en Italie, notamment grâce à un échange avec Paulo Dybala de la Juventus.

Il n’y a encore rien entre le PSG et Milik, mais...