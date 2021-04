Foot - Mercato - OM

Mercato : Dybala, Icardi, Kean... Milik peut être le grand acteur de l’été !

Publié le 26 avril 2021 à 20h30 par A.C.

Arkadiusz Milik, arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, pourrait faire l’objet de nombreuses convoitises lors du prochain mercato estival.

L’avenir de Arkadiusz Milik fait énormément parler, en France comme à l’étranger. Il faut dire que bien avant son arrivée à l’Olympique de Marseille, on parlait déjà de son départ. C’est la ligne qu’a toujours suivie la presse italienne, pour qui le passage de Milik à l’OM ne serait qu’une escapade. Mais ce scénario semble se confirmer au fil des semaines, surtout avec la Ligue des Champions qui s’est éloigné peu à peu. L’Équipe a d’ailleurs laissé entendre que le départ de Milik est devenu inévitable et désormais, on semble déjà préparer sa succession à l’OM. Récemment, plusieurs médias en Italie ont évoqué un intérêt concret de Pablo Longoria pour Giacomo Raspadori, jeune attaquant talentueux de Sassuolo. Au Mexique, Radio Formula explique que Jorge Sampaoli pencherait plutôt pour José Juan Macias de Chivas.

Milik observé des quatre coins de l’Europe

Quoi qu’il en soit, le départ de Arkadiusz Milik de l’Olympique de Marseille pourrait avoir un grand retentissement au niveau européen. D’après les informations de Tuttosport , le Polonais se serait retrouvé au centre d’un énorme conflit d’intérêts avec le mercato estival qui approche. Le quotidien cite bien sûr la Juventus, qui suit Milik depuis le printemps 2020 et qui semble vouloir revenir à la charge à la fin de la saison. Tout dépendra toutefois des avenirs de Paulo Dybala, d’Alvaro Morata et de Cristiano Ronaldo, qui pourraient tous quitter Turin. Il y a également l’Atlético de Madrid, un peu en retrait par rapporter à la Juve, mais qui travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois. A ces deux clubs, Tuttosport a tout récemment ajouté Arsenal, où Alexandre Lacazette pourrait plier bagages et qui semble donc déterminé à tenter le coup pour le buteur de l’OM.

La folle rumeur PSG