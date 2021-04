Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik reçoit un énorme appel du pied pour son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que son avenir à l’OM semble clairement s’assombrir de jour en jour, Arkadiusz Milik a reçu un message fort de la part de son partenaire Valentin Rongier à ce sujet.

Arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat cet hiver, Arkadiusz Milik ne devrait pas faire de vieux os sur la Canebière. Le buteur polonais, ciblé par plusieurs cadors européens (Juventus, Atlético de Madrid, PSG), pourrait donc être revendu dès cet été par Pablo Longoria, d’autant qu’il se verrait bien changer d’air. Pourtant, Milik est encore très désiré au sein du vestiaire de l’OM…

Rongier souhaite le voir rester