Mercato - Barcelone : De Ligt, le gros coup de Koeman ? La réponse !

Publié le 30 avril 2021 à 0h00 par A.C.

Ronald Koeman aurait l’intention de réactiver la piste menant à Matthijs de Ligt, défenseur central de la Juventus.

Après une épopée fantastique avec l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Matthijs de Ligt était l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe en 2019. Le Paris Saint-Germain, Manchester City, le Bayern Munich, mais surtout le FC Barcelone et le Real Madrid ont bataillé pour signer le nouveau prodige de la formation amstellodamoise... qui a finalement surpris tout le monde en rejoignant la Juventus ! Là-bas il s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, mais en Espagne on ne semble pas l’avoir oublié.

La Juve n’a aucune intention de laisser filer De Ligt