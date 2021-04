Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste de prestige toujours d’actualité pour Zidane !

Publié le 30 avril 2021 à 0h30 par T.M.

Pas assuré de rester sur le banc du Real Madrid la saison prochaine, Zinedine Zidane ne devrait toutefois pas manquer d’options pour la suite de sa carrière.

Totalement concentré sur la fin de saison du Real Madrid, étant toujours en course en Ligue des Champions et en Liga, Zinedine Zidane ne pense actuellement pas à son avenir. Ce n’est donc qu’à la fin de l’exercice que les discussions devraient débuter sur le sort de l’entraîneur de la Casa Blanca. Et depuis de longs mois, les rumeurs sont nombreuses à propos de Zizou, qui a déjà sauvé sa tête à plusieurs reprises. Malgré un contrat jusqu’en 2022, Zidane pourrait ne pas continuer et le Real Madrid passer à autre choses.

Zidane de retour à la Juventus